PSG, Mayulu si sente "sotto un autobus". La trattativa per il rinnovo è ancora aperta

Senny Mayulu continua a far parlare di sé, non solo per le sue prestazioni sul campo ma soprattutto per il nodo relativo al rinnovo contrattuale. Mercoledì sera, negli ottavi di finale di ritorno di UEFA Champions League contro il Chelsea, il giovane centrocampista ha segnato un gol di pregevole fattura, contribuendo al successo per 3-0 della sua squadra. È il quinto gol stagionale per il 19enne, che ha giocato 75 partite (perlopiù) in quasi tre stagioni, mettendo a referto 12 reti e 9 assist. Il punto più alto è ovviamente il sigillo della finale di Champions contro l'Inter.

Nonostante il rendimento, le trattative per il prolungamento del contratto, valido fino al 2027, sono ferme. Il rifiuto di Mayulu di accettare tre proposte del club avrebbe portato a un punto di stallo e in Francia si parla di una possibile partenza a fine stagione. L’entourage del giocatore smentisce però voci su richieste salariali alte, sottolineando che il ragazzo si sente "gettato sotto un autobus" e che le incomprensioni derivano soprattutto dai tempi e dal contesto della trattativa.

Sotto la guida di Luis Enrique, Mayulu si è affermato come elemento versatile della rosa, capace di giocare in diversi ruoli e prezioso per la squadra: "È un giocatore molto importante per noi, per le sue qualità tecniche, fisiche e per la possibilità di adattarlo in varie posizioni", dichiarava Enrique prima del match contro il Bayern Monaco. Oggi, la tensione sembra leggermente attenuata, ma nessuna nuova trattativa è stata ancora avviata. Nel frattempo, diversi club esteri osservano attentamente, pronti a fare la mossa qualora il PSG e Mayulu non trovino un accordo. L’ultimo gol contro Chelsea potrebbe diventare un biglietto da visita prezioso sul mercato.