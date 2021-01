PSG, Pochettino: "Eriksen? Non è il momento dei rumors. Leonardo farà la scelta migliore"

vedi letture

Mauricio Pochettino, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, ha risposto alla domanda relativa l'accostamento del club a Christian Eriksen: "Non è il momento di parlare di rumors. Ora pensiamo a lavorare con i giocatori che abbiamo a disposizione, molti devono recuperare dagli infortuni. Certamente sono in contatto diretto con Leonardo, negli ultimi due-tre giorni siamo insieme 12-13 giorni. La struttura tiene d'occhio molti calciatori, ma dobbiamo tenere conto il momento storico delicato a livello mondiale. Mettendo tutto nella bilancia prenderemo la miglior decisione per il club".