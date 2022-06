PSG, se fallisce l'assalto a Skriniar si virerà su Botman. Ma il Milan resta avanti

Il PSG ha individuato in Milan Skriniar l'obiettivo primario per rinforzare la difesa, come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio di oggi. Ma dalla Francia, Le 10Sport.com, spiega che se dovesse fallire l'assalto dei parigini al difensore dell'Inter, ecco che la società virerebbe su Sven Botman del Lille, che piace tanto a Luis Campos. Il media francese, però, spiega che per Botman il Milan resta in netto vantaggio, grazie al lavoro iniziato già da diversi mesi con la dirigenza del Lille.