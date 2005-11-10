Il PSG fa secco il City, Hakimi: "Primo tempo incredibile. Donnarumma? Gli ho parlato"
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Daniele Najjar
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ieri alle 23:49Serie A
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14.10.2026 23:49Serie A
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Il Paris Saint-Germain non fa prigionieri e stende il Manchester City 4-2. Il terzino ex Inter, Achraf Hakimi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match: "Siamo molto contenti per la partita, per tutto il lavoro della squadra, il primo tempo è stato davvero incredibile".
La maglia che ti ha dato Bouaddi che ti ha lasciato?
"Un giocatore incredibile e ancora meglio come persona, siamo contenti di averlo con noi in nazionale, ha un futuro incredibile con il City e con il Marocco. Sono felice anche di come ha giocato oggi".
Hai ritrovato Donnarumma. Gli hai parlato?
"Sì, l'ho visto subito e anche dopo la partita, sono stato molto contento di rivederlo, gli auguro il meglio per il futuro".
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