L'annuncio del PSG: niente Marocco, Hakimi resta a riposare a Parigi durante la sosta
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Daniele Najjar
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06.11.2026 11:56Calcio estero
Con un breve comunicato il Paris Saint-Germain ha fatto sapere che, per decisione di Luis Enrique e del suo staff tecnico, Hakimi non andrà in nazionale.
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Con un breve comunicato il Paris Saint-Germain ha fatto sapere che, per decisione di Luis Enrique e del suo staff tecnico, Achraf Hakimi non partirà alla volta del Marocco per gli impegni con la propria nazionale in questa sosta di novembre che sta per iniziare, per permettere al giocatore di recuperare le forze.
Il comunicato del PSG su Hakimi
Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del Paris Saint-Germain in merito alla decisione di trattenere Hakimi nella capitale francese: "In accordo con l'allenatore e la Direzione Sportiva del Club, Achraf Hakimi beneficerà di un periodo di riposo fino all'inizio della finestra internazionale", si legge nella nota della società emessa in queste ore.
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