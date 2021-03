Quagliarella l'artista del gol: "Sono come un pittore, dipingo le reti prima nella mia mente"

L'artista del gol. Fabio Quagliarella, attaccante che in carriera ha segnato gol bellissima, in una lunga intervista alla Gazzatta dello Sport, racconta la sua arte: "L'unica differenza rispetto ad un pittore, è che io non mi ispiro a qualcosa o a qualcuno, ma è vero che leggo in anticipo certe situazioni. Vivo per questo, il gesto tecnico di un attaccante è un concentrato di istinto, balistica, coordinazione, dinamica, forza e soprattutto fortuna. Ma se certi gol sono una costante, allora puoi dire di avere qualcosa di innato. Ho sempre segnato certe reti. Da piccolo facevo le rovesciate sull'asfalto o tiravo dalla lunga distanza".