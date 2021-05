Quale futuro per Chiellini? Ancora alla Juve, da giocatore o dirigente. Ma c'è l'ipotesi MLS

Non solo Gigi Buffon. Quella di stasera potrebbe essere l'ultima occasione per Giorgio ChiellIni di conquistare un titolo con la Juventus. Il difensore toscano ha glissato sull'argomento in conferenza stampa, ma il suo futuro è più che mai incerto: a quasi 37 anni, il centrale della Nazionale potrebbe continuare la sua avventura in bianconero oppure cominciare la carriera da dirigente (magari dopo un anno di riposo). La terza opzione è rappresentata dagli States, come riporta La Gazzetta dello Sport.