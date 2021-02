Quarta esclusione di fila per Dzeko: Fonseca chiede gol (e riscatto) a Mayoral

Gli strascichi del "caso Dzeko" raggiungono, con oggi, il mese di vita: con la quarta esclusione di fila, nella gara di oggi contro l'Udinese giocherà infatti ancora Borja Mayoral, il bosniaco si siede in panchina per la seconda volta di fila ma di fatto è alla quarta esclusione di fila dopo le due mancate convocazioni con Spezia e Verona più lo scampolo di gara giocato con la Juve lo scorso weekend. Niente vieta a Fonseca di fare una scelta tecnica mandando in campo lo spagnolo, questo è evidente, ma la prova opaca, quasi ectoplasmica, dell'ex Real contro i Campioni d'Italia è ben presente nei ricordi dei tifosi giallorossi, e tuttavia il mister lusitano ha optato ancora per lui contro i bianconeri di Friuli.

Per mettere a tacere i malpensanti non resta che una prova di spessore da parte di Mayoral, chiamato a riscattare la prestazione deludente dello Stadium e regalare alla squadra i gol necessari per mettere fine alla serie positiva dell'Udinese. Per aiutarlo avrà a disposizione tutto l'estro di un freschissimo Lorenzo Pellegrini, una settimana fa andato in tribuna per squalifica e ansioso di mettere a frutto le sue energie per condurre la Roma al successo.