Radu, dal quasi addio ai record: "Non riesco a trovare le parole, sono felicissimo qui"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post-partita della sfida contro l'Atalanta, Stefan Radu ha analizzato il successo della Lazio: "Inzaghi non può parlare, urla durante gli allenamenti e la domenica resta senza voce (ride, ndr). Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, già mercoledì si erano visti degli ottimi segnali, sapevamo di poter battere l'Atalanta. Peccato per l'eliminazione, oggi siamo tornati qui ancora più carichi per portare a casa il risultato".

Da cosa è dipeso il nervosismo del finale?

"Gli ultimi duelli tra noi e loro si sono conclusi sempre con degli scontri, sia in campo che fuori. Oggi la squadra merita i complimenti per ciò che ha fatto".

La Lazio può battere il record di vittorie consecutive?

"Dobbiamo fissarci degli obiettivi e superarli, magari raggiungere anche questo dell'anno scorso".

Sei un pilastro di questa squadra.

"Non lo so, magari gli avversari hanno paura di me e corrono tutti (ride, ndr)".

Il record di presenze è vicino.

"Non riesco a trovare le parole, sono felicissimo di giocare ogni domenica. Già due settimane ho superato il traguardo come partite in Serie A, sono contentissimo. Ogni sfida qui alla Lazio è una gioia".