Raiola attacca EA Sports: “Abusano dei diritti dei calciatori. E FUT è una lotteria”

Nell’intervista rilasciata oggi a TalkSport, Mino Raiola è tornato sul tema di EA Sports. Per chi non lo ricordasse, si tratta della popolare casa videoludica con la quale vi sono state in questa stagione diverse schermaglie, legate soprattutto all’utilizzo dell’immagine di Zlatan Ibrahimovic nel videogioco FIFA: “Penso che possiamo far togliere i nostri calciatori dal gioco, se necessario. Io credo di sì, loro pensano di no. C’è una differenza: loro comprano i diritti collettivi da club che dicono di detenerli, ma li usano su base individuale e questo è vietato in molti Paesi. Credo che stiano abusando dei diritti dei calciatori, non sono di proprietà dei club. Se vuoi comprare la carta di Pogba o Ibrahimovic, devi pagare dei soldi ma loro ti mandano dieci carte e tu devi essere contento se in quelle dieci ci trovi un giocatore che volevi (il riferimento è a FIFA Ultimate Team). Stiamo parlando di un gioco a scommesse, di una lotteria, e non è quello di cui si tratta”.