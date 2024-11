Esclusiva TMW Rampanti: "Toro, Vanoli va sostenuto. E Ricci non deve limitarsi al compitino"

Rosario Rampanti grande ex del Torino è intervenuto nel corso del TMW News parlando della situazione dei granata: "Vanoli si ritrova con una squadra che rispetto all'anno scorso non ha più Buongiorno e Bellanova. E non è stato rinnovato il contratto a Rodriguez. Erano giocatori importanti in difesa ma anche in fase di costruzione e realizzazione. Poi si è infortunato Zapata. Juric l'anno scorso è arrivato nono con questi giocatori. In questo momento il Toro è sempre decimo-undicesimo, ha iniziato bene ma poi ha accusato la perdita di Zapata che vale tantissimo.

E Vanoli è lì sulla graticola come tutti gli allenatori quando non arrivano i risultati. Non vorrei si arrivasse alla conclusione come è stato fatto con Gilardino al Genoa, perché non lo meriterebbe, anzi gli va data fiducia. Con questo andazzo il calcio perde sempre più credibilità. Ora con il Monza è fondamentale fermare quell'emorragia di punti. L'importante è non perdere. Mi dispiace questa situazione che si viene a creare perché le società non si assumono certe responsabilità: il Torino senza quei quattro giocatori chiave dell'anno scorso è sempre lì nella stessa posizione e il tecnico inizia ad essere messo in discussione e, ripeto, mi dispiace molto.

Per domenica spero che Sanabria abbia ritrovato entusiasmo con il gol in rovesciata fatto in nazionale. E Che Adams mi piace, è uno scozzese lottatore, regge bene la carica dell'avversario, vede il gioco e può fare anche un po' di gol. Certo, i centrocampisti devono dare di più, Ricci in primis è un nazionale e deve fare di più: Ricci si limita a fare il compitino ma uno che gioca in nazionale deve fare... il compitone. Questa squadra va presa in mano anche dai giocatori più esperti come Linetty. E bisogna proteggere di più la difesa che inizia a palesare qualche errore di troppo".