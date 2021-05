Ranieri lascia la panchina. Il saluto della Federclubs Sampdoria: "Grazie per lo stile, mister"

Con una nota ufficiale, la Federclubs Sampdoria ha voluto ringraziare Claudio Ranieri, che proprio quest'oggi in conferenza stampa ha ufficializzato 'addio alla panchina blucerchiata: "È un abbraccio sincero il nostro, raffreddato solo dalla distanza che abbiamo dovuto accettare in questi mesi. Prima che per i risultati ottenuti, prima ancora di una salvezza per alcuni impossibile, vogliamo ringraziarti per aver rispecchiato lo stile che in questi anni è stato da alcuni violato, e che ha contraddistinto gli anni più belli della nostra Sampdoria. Grazie Mister!".