TMW Rayan Cherki anni fa poteva essere del Milan. Affare saltato per le commissioni

Manchester City-Arsenal è stata la partita di Ryan Cherki. Pronti, via e un gol straordinario in serpentina in mezzo alla difesa dell'Arsenal. Poi delle giocate degne del suo predecessore con quella maglia, quel Riyad Mahrez che ha vinto il campionato con il Leicester City e poi si è imposto anche in Skyblues. Quasi una gioia per gli occhi vederlo toccare il pallone, con la sensazione che possa essere sempre decisivo. Fiammante, ruggente, ventidue anni che diventeranno ventitré ad agosto. Straripante a tratti.

Quello che in pochi sanno è che Rayan Cherki, anni fa, era a un passo dal Milan. Gli accordi erano fatti, l'adolescente - allora quindicenne che giocava nel Lione Under 19 - era uno dei più promettenti di Francia. Nonostante non fosse fisicamente prestante né straordinariamente potente. Si vedevano però le qualità tecniche giuste per esplodere. Antonio D'Ottavio organizzò addirittura una giornata a Milanello per il giocatore, anticipando tutti.

Cosa ha fatto arenare la trattativa? Le commissioni per l'agente. Perché erano considerati troppi due milioni di euro per un adolescente molto promettente. Le condizioni non spaventarono solo il Milan, ma anche la Juventus - che aveva fatto una chiacchierata - e Monchi, allora direttore sportivo della Roma. Va detto che però sarebbe stato svincolato, con il solo pagamento dell'indennità di informazione. Era un progetto a lungo termine, non semplicissimo da giustificare. Cherki così è rimasto così all'Olympique Lione, probabilmente una buona scelta per tutti considerato il percorso che ha fatto.

Un ulteriore dettaglio: l'Adidas, prima del 2020, gli aveva fatto firmare un contratto decennale da 30 milioni totali. Quasi a riprova che qualcuno ha sbagliato nelle sue valutazioni. E non è stato né il Lione né il Manchester City.