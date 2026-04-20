Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Rayan Cherki anni fa poteva essere del Milan. Affare saltato per le commissioni

Rayan Cherki anni fa poteva essere del Milan. Affare saltato per le commissioni
Andrea Losapio
Oggi alle 15:35Serie A
Andrea Losapio

Manchester City-Arsenal è stata la partita di Ryan Cherki. Pronti, via e un gol straordinario in serpentina in mezzo alla difesa dell'Arsenal. Poi delle giocate degne del suo predecessore con quella maglia, quel Riyad Mahrez che ha vinto il campionato con il Leicester City e poi si è imposto anche in Skyblues. Quasi una gioia per gli occhi vederlo toccare il pallone, con la sensazione che possa essere sempre decisivo. Fiammante, ruggente, ventidue anni che diventeranno ventitré ad agosto. Straripante a tratti.

Quello che in pochi sanno è che Rayan Cherki, anni fa, era a un passo dal Milan. Gli accordi erano fatti, l'adolescente - allora quindicenne che giocava nel Lione Under 19 - era uno dei più promettenti di Francia. Nonostante non fosse fisicamente prestante né straordinariamente potente. Si vedevano però le qualità tecniche giuste per esplodere. Antonio D'Ottavio organizzò addirittura una giornata a Milanello per il giocatore, anticipando tutti.

Cosa ha fatto arenare la trattativa? Le commissioni per l'agente. Perché erano considerati troppi due milioni di euro per un adolescente molto promettente. Le condizioni non spaventarono solo il Milan, ma anche la Juventus - che aveva fatto una chiacchierata - e Monchi, allora direttore sportivo della Roma. Va detto che però sarebbe stato svincolato, con il solo pagamento dell'indennità di informazione. Era un progetto a lungo termine, non semplicissimo da giustificare. Cherki così è rimasto così all'Olympique Lione, probabilmente una buona scelta per tutti considerato il percorso che ha fatto.

Un ulteriore dettaglio: l'Adidas, prima del 2020, gli aveva fatto firmare un contratto decennale da 30 milioni totali. Quasi a riprova che qualcuno ha sbagliato nelle sue valutazioni. E non è stato né il Lione né il Manchester City.

Articoli correlati
Cherki indossa la maglia di Ekitike con la partita ancora in corso. E gli viene detto... Cherki indossa la maglia di Ekitike con la partita ancora in corso. E gli viene detto di toglierla
Cherki in palleggio a 20 minuti dalla fine contro l'Arsenal. Neville: "Guardiola... Cherki in palleggio a 20 minuti dalla fine contro l'Arsenal. Neville: "Guardiola non ha gradito"
Manchester City, cos'è la palla da calcio per Cherki? Il paragone buffo: "È come... Manchester City, cos'è la palla da calcio per Cherki? Il paragone buffo: "È come il mio gatto"
Altre notizie Serie A
Rayan Cherki anni fa poteva essere del Milan. Affare saltato per le commissioni TMWRayan Cherki anni fa poteva essere del Milan. Affare saltato per le commissioni
Giuffredi: "In Serie A non c'è coraggio, ora c'è da puntare sui giovani e non a chiacchiere"... TMWGiuffredi: "In Serie A non c'è coraggio, ora c'è da puntare sui giovani e non a chiacchiere"
Bologna, Orsolini: "La nostra stagione non è ancora finita. L'Italia riparta dai... TMWBologna, Orsolini: "La nostra stagione non è ancora finita. L'Italia riparta dai settori giovanili"
Ausilio: "Chivu? Mai pensato di aver sbagliato scelta. Prima del mercato ci sono... TMWAusilio: "Chivu? Mai pensato di aver sbagliato scelta. Prima del mercato ci sono obiettivi da centrare"
Roma, Pellegrini: "Gasperini è più carico di prima. Il mio futuro sono solo le prossime... TMWRoma, Pellegrini: "Gasperini è più carico di prima. Il mio futuro sono solo le prossime 5 partite"
Palestra: "Inter? Gli accostamenti fanno piacere, ma ora c'è solo il Cagliari. Lo... TMWPalestra: "Inter? Gli accostamenti fanno piacere, ma ora c'è solo il Cagliari. Lo devo loro"
Mancini: "Io di nuovo ct? Prossima domanda. L'Italia ha vinto più della Germania... TMWMancini: "Io di nuovo ct? Prossima domanda. L'Italia ha vinto più della Germania negli ultimi anni"
Svaligiata casa di Zaniolo a Udine, lui: "Se volevate delle borsette, potevate chiedere"... Svaligiata casa di Zaniolo a Udine, lui: "Se volevate delle borsette, potevate chiedere"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ausilio: "Chivu? Mai pensato di aver sbagliato scelta. Prima del mercato ci sono obiettivi da centrare"
Immagine top news n.1 Mancini: "Io di nuovo ct? Prossima domanda. L'Italia ha vinto più della Germania negli ultimi anni"
Immagine top news n.2 Malagò è arrivato in Lega Calcio. A breve l'incontro con le venti società di Serie A
Immagine top news n.3 De Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto: tifa Roma"
Immagine top news n.4 In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80 milioni
Immagine top news n.5 Akanji: "In estate trattativa col Milan ma ho preferito l'Inter. E ora vorrei restare"
Immagine top news n.6 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.7 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
Immagine news podcast n.3 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.4 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Garbo: "Juve, assalto anche al 2° posto. Roma, la colpa è dei Friedkin"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Ha fatto il massimo portando novità”
Immagine news Serie A n.3 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rayan Cherki anni fa poteva essere del Milan. Affare saltato per le commissioni
Immagine news Serie A n.2 Giuffredi: "In Serie A non c'è coraggio, ora c'è da puntare sui giovani e non a chiacchiere"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Orsolini: "La nostra stagione non è ancora finita. L'Italia riparta dai settori giovanili"
Immagine news Serie A n.4 Ausilio: "Chivu? Mai pensato di aver sbagliato scelta. Prima del mercato ci sono obiettivi da centrare"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Pellegrini: "Gasperini è più carico di prima. Il mio futuro sono solo le prossime 5 partite"
Immagine news Serie A n.6 Palestra: "Inter? Gli accostamenti fanno piacere, ma ora c'è solo il Cagliari. Lo devo loro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Klinsmann dopo l'infortunio: "La mia stagione è finita, ma ci rivedremo presto"
Immagine news Serie B n.2 Incertezza in casa Juve Stabia, gli amministratori: "Noi unico riferimento per evitare strumentalizzazioni"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Leiweke: "Non puoi separare squadra e tifosi. Ci spingeranno verso la Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la Top11 della 35ª giornata: Iannarilli e Pohjanaplo da 8. C'è tanto Spezia
Immagine news Serie B n.5 Serie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e sfida alle big
Immagine news Serie B n.6 Media altissima, difesa da record e capocannoniere. Eppure il Palermo è solo quarto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Pellizzari operato per un'ernia inguinale. Stagione praticamente finita
Immagine news Serie C n.2 Foggia quasi in Serie D, si pensa a un clamoroso ribaltone: via Pazienza per Barilari
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Santoni e l'uso del FVS: "Per l'espulsione di un avversario mi fa schifo usarlo"
Immagine news Serie C n.4 Fra nuovi documenti fiscali e proteste annunciate. Antonini pronto alla battaglia per il Trapani
Immagine news Serie C n.5 Invasione nel corso di Monopoli-Foggia: un tifoso arrestato in campo per un pugno allo steward
Immagine news Serie C n.6 Trapani retrocesso in Serie D, i siciliani si aggrappano al Collegio di Garanzia del CONI
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?