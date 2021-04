Real Madrid-Chelsea 1-1, le pagelle: Benzema e Kanté i migliori. Werner, che disastro

vedi letture

REAL MADRID-CHELSEA 1-1

(29’ Benzema; 14’ Pulisic)

REAL MADRID

Courtois 7 - Prima volta contro il suo passato. Si riscalda con una super-parata, può poco su Pulisic e poi ordina popcorn per sopportare il resto.

Varane 6 - La cosa migliore nel finale, quando va vicino al gol del 2-1. Diligente, a tratti fin troppo ruvido.

Militao 6,5 - Tra i più in forma della squadra spagnola, di testa serve l’assist a Benzema per il pareggio.

Nacho 5,5 - L’unica vera sbavatura arriva quando prima legge il movimento di Pulisic e poi lo lascia libero di fare quel che vuole. È una sbavatura che vale un gol subito: mica poco.

Carvajal 6 - Quasi mai sul fondo, neanche troppo preoccupato dalle offensive di Chilwell. (Dal 77’ Odriozola s.v.).

Modric 5,5 - Lesa maestà? Forse, ma si vede poco. Per una volta, il centrocampo stellare del Real sparisce contro l’aggressività avversaria.

Kroos 6 - Vedasi sopra, nel complesso, anche se qualche iniziativa la tenta. A livello fisico va recuperato.

Casemiro 5,5 - Tacchi e sofismi, anche rischiosi. Nella ripresa un intervento da cartellino arancione.

Marcelo 5,5 - Sei mesi dopo, di nuovo titolare in Champions. È come andare in bicicletta, ma anche l’età ha il suo peso. (Dal 77’ Asensio s.v.).

Benzema 7 - Ha tutto il Real sulle spalle. Lo scuote col palo, lo tiene in vita col gol. Il numero 71 in Champions League. Altro che spalla, fuoriclasse. (Dal 90’+2 Rodrigo s.v.).

Vinicius 5 - Il palcoscenico è tutto del signore qui sopra. 22 tocchi del pallone sono pochi, abbastanza prossimi al nulla. (Dal 65’ Hazard 6 - Più sveglio, più vivo, più pericoloso. Anche più imbolsito: quello vero farebbe parecchio comodo).

Zidane 6 - Primo, non prenderle. Alla scuola italiana ha preso bei voti: in una serata da dimenticare a livello di gioco, porta a casa la pagnotta con un pareggio che tiene aperto il discorso. A Londra servirà altro.

CHELSEA

Mendy 6 - Freddato da Benzema, non ha moltissimo altro da fare.

Christensen 6,5 - Un po’ a sorpresa. Controlla il (quest’oggi) docile Vinicius.

Thiago Silva 6 - Eterno, era dai tempi di Giggs che uno così “anziano” non giocava titolare in semifinale di Champions League. Bene, su Benzema si soffre.

Rudiger 6,5 - Innesca Pulisic per la rete d’apertura, dietro tutto bene.

Azpilicueta 6 - Torna all’antico, in un duello tra grandi vecchi tutto vissuto senza mai spingere sull’acceleratore da entrambe le parti. (Dal 66’ James 5,5 - Non dà la scossa).

Jorginho 6,5 - L’essenziale è invisibile agli occhi. Senza preziosismi, fa girare la squadra.

Kanté 7 - Delude chi s’aspetta il frangiflutti a cospetto dei maestri galattici. Perché spinge e s’inserisce, e dalle sue parti il Real va spesso in confusione. Il migliore.

Chilwell 6 - La palla migliore gli capita sul destro. Non soffre la verve (poca) di Carvajal.

Mount 6,5 - Giocatore totale, strappa e dribbla tra i mostri sacri con l’irriverenza della gioventù.

Werner 4,5 - Gli bastano nove minuti per mangiarsi un gol. Il resto per sbagliare tutto quello che si può calcisticamente sbagliare. Una regressione inspiegabile. (Dal 66’ Havertz 5,5 - Entra che probabilmente i muscoli dei compagni si sono raffreddati, non incide).

Pulisic 7 - Fa esultare gli Stati Uniti e illude il Chelsea. Gran gol, gran primo tempo; finché ne ha, è lui a mettere a ferro e fuoco la difesa madridista. (Dal 66’ Ziyech 6 - Ci prova, con qualche imbucata e qualche conclusione).

Tuchel 6,5 - Il grande rammarico è non aver vinto, chissà quanto peserà sui destini europei dei suoi. Il Chelsea gioca una grande partita e mette sotto il Real, non basta ed è da vedere se basterà.