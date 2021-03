Real, quale futuro per Nacho? Due big della A lo cercano, ma la priorità è il rinnovo

vedi letture

È diventato quasi indispensabile nel Real Madrid, soprattutto da quando Zidane ha varato la difesa a 3, che potrebbe essere riproposta nelle partite più importanti. Il contratto di Nacho terminerà il 30 giugno 2022 e la sua idea è quella di proseguire la sua avventura nel club in cui è cresciuto. Come sottolinea As, il 31enne è uno dei pochi giocatori (insieme a Camacho, Zárraga, Sanchis e Chendo) della storia Blancos a non aver mai indossato un'altra maglia. Nacho, però, ha già ricevuto diverse offerte :la Roma ha già bussato alla sua porta in due occasioni e piace anche la Juventus. Poi c'è il Liverpool, che ha pensato a lui a gennaio, dopo l'incredibile serie di infortuni che ha colpito la squadra di Klopp. Per Zizou è un elemento fondamentale nello spogliatoio: la priorità, ovviamente, ce l'avrà il Real.