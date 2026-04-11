Pescara di rigore. Insigne cede la battuta a Di Nardo: sotto gli occhi di Ciro Immobile
Come noto, ha preso il via ieri sera la 34ª giornata del campionato di Serie B, ora in campo con i primi quattro confronti di questo sabato cadetto, tra i quali figura la sfida salvezza dello stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia': i padroni di casa del Pescara, nel momento in cui scriviamo, sono in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com). A decidere questo parziale, il penalty battuto dal solito Antonio Di Nardo, capocannoniere della squadra).
Ma l'episodio del rigore è stato segnato anche dall'emozione, perché inizialmente sembrava toccasse a Lorenzo Insigne presentarsi dagli undici metri, ma proprio la bandiera degli abruzzesi ha ceduto la palla al compagno di squadra, che non ha fallito poi l'appuntamento con il gol. Il tutto sotto gli occhi di Ciro Immobile, presente a sostenere la sua ex squadra.
Che sia un indizio di qualcosa? A ora non sembra. Certo, le dichiarazioni di Daniele Sebastiani, che accoglierebbe a braccia aperte anche Immobile, lasciano molte speranze, così come quelle del citato Insigne, che tempo disse: "Se ci salviamo lo aspetto l’anno prossimo. Servirà poco a convincerlo, come hanno fatto con me".
Chissà, ma mai mettere limiti alla provvidenza. Semmai, almeno per oggi, mettere tre punti in cascina...