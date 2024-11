Reijnders l'oro del Milan. City e Barcellona lo cercano, ma filtra ottimismo sul suo rinnovo

vedi letture

Tijjani Reijnders è l'oro del Milan. Il centrocampista olandese è senza ombra di dubbio il giocatore maggiormente cresciuto dal suo arrivo in rossonero, come d'altronde confermato dalle ottime prestazioni e qualità che mette in mostra quotidianamente sia in Italia che a livello internazionale. Arrivato in Italia per 21 milioni di euro - sottolinea il Corriere dello Sport - oggi il valore di Reijnders è addirittura triplicato e si aggira attorno ai 60 milioni di euro stando ad alcune quotazioni.

Spesso nel corso della passata stagione ci si lamentava di Reijnders per la poca malizia negli ultimi metri di campo. Quest'anno è cambiata anche questa musica, visto e considerato che Reijnders ha già eguagliato il numero di gol dello scorso anno (4). Un salto di qualità importante che lo ha reso ancora più decisivo sulla trequarti. Tra l’altro 3 gol dei quattro siglati sono stati realizzati in Champions League, vetrina internazionale per eccellenza.

Manchester City e Barcellona sarebbero sulle tracce di Tijjani Reijnders. Come successo in occasione del suo acquisto, anche in questo caso il Milan ha anticipato tutti non facendosi trovare impreparato, anzi, avrebbe anche già contattato il papà agente dell'olandese per allungargli il contratto e per raddoppiargli l’ingaggio fino a 3.5 milioni di euro. Una mossa, scrive Il Corriere dello Sport, particolarmente gradita dalla famiglia dell'olandese, che ha permesso di aumentare la fiducia ed ottimismo dalle parti di Casa Milan per una firma che sarebbe importantissima.