Reja: "Milan e Napoli non hanno mollato, campionato aperto. L'Inter paga l'assenza di Lautaro"

Edoardo Reja, allenatore con 164 panchine tra C1, B e A alla guida del Napoli, parla al Mattino di oggi della lotta Scudetto, che si è riaperta dopo i tanti punti persi dall'Inter nell'ultimo periodo, dopo il derby perso contro i rossoneri: "Il pareggio di Firenze ti dice che il campionato non è chiuso. Che Milan e Napoli non hanno mollato e che la prossima gara sarà decisiva per loro due, in qualche modo. Credo che il calendario possa dare una mano. Certo, dopo il Milan ci sarà anche la trasferta a Como che resta impegnativa, ma il cammino delle altre due sfidanti mi pare più articolato".

L'assenza di Lautaro un grosso problema per Chivu, come l'uscita dalla Champions

Sull’attuale momento dell’Inter, Edi Reja ha analizzato le difficoltà dei nerazzurri sottolineando innanzitutto l'assenza di un trascinatore come Lautaro, che definisce un grande calciatore, oltre al calo di forma di diversi elementi della rosa.

Secondo l'ex tecnico, la squadra avrebbe subito un vero e proprio blocco, anche di natura morale, in seguito all'eliminazione dalla Champions League. Reja vede infatti i giocatori un po’ spenti e "consumati", evidenziando come, dal punto di vista mentale, non siano più la stessa squadra ammirata soltanto un mese fa.