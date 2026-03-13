13 marzo 2011, Totti segna due gol nel derby. Reja: "Incazzato, c'è sempre di mezzo lui"

Il 13 marzo del 2011, all'Olimpico di Roma, c'è il derby. Da una parte la Roma di Vincenzo Montella (al battesimo da tecnico), dall'altra la Lazio di Edu Reja, tecnico che è alla quarta stracittadina dopo averne perse tre consecutivamente. La partita è combattuta, non bellissima, giocata su un campo reso scivoloso dalla pioggia. Lo zero a zero del primo tempo potrebbe modificarsi solo con una traversa di Pizarro, oppure una girata di Juan salvata in bello stile - con una scivolata - da Ledesma.

Nel secondo tempo però cambia tutto. Francesco Totti si trasforma in mattatore, non prima che Menez, dopo la sostituzione, si tolga la maglia gettandola poi in panchina. Il capitano però insacca la punizione dell'uno a zero a venti minuti dalla fine, poi firmerà il due a zero su rigore al novantaduesimo. È il derby delle polemiche: un laser, indirizzato verso gli occhi di Muslera, fa arrabbiare Claudio Lotito. "Il laser ha colpito Muslera prima della punizione. Si è visto in modo nitido, Muslera mi ha detto di non aver visto nulla perché era accecato. Non dovrebbe accadere: crea danni alla retina e ostacola il calciatore. Quest'azione di disturbo è cominciata già durante il riscaldamento". Nel mezzo Matuzalem rifila una tacchettata a Totti a terra, Radu colpisce con una testata Simplicio.

Edy Reja si infuria. "Sono incazzato. Totti? C'è sempre di mezzo lui. Abbiamo sbagliato atteggiamento, non dovevamo essere così nervosi. Sull'espulsione di Radu era qualche minuto che Totti perdeva tempo. Noi abbiamo sbagliato a reagire. Eravamo in equilibrio, poi l'episodio della punizione ha cambiato la partita. Aver perso i quattro precedenti derby pesava, dovevamo avere un atteggiamento diverso".

Roma

Doni; Burdisso, Mexes, Juan, Riise; Pizarro, De Rossi; Menez (56' Taddei), Perrotta, Vucinic (82' Simplicio); Totti (93' Castellini).

All.: Montella.

Lazio

Muslera; Lichtsteiner, Biava, Stendardo, Radu; Ledesma, Matuzalem; Sculli, Hernanes (75' Kozak), Zarate (75' Mauri); Floccari (82' Brocchi).

All.: Reja.