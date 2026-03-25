Retroscena Milan, Allegri ha chiesto a Leao di aiutare di più. Lui: "Non ce la faccio"

Rafael Leao non è al top e infatti è stato costretto a saltare la partita del Milan contro il Torino. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, nelle ultime settimane il portoghese aveva fatto dei progressi, ma la pubalgia è subdola e quando si ripresenta non perdona. La rosea ha raccontato un retroscena risalente a poche ore prima del match di San Siro, vinto poi dai rossoneri 3-2.

Massimiliano Allegri ha parlato con Leao, chiedendogli di aiutare di più la squadra in fase difensiva, ma il classe '99 gli ha risposto in modo spiazzante: "Non ce la faccio". Il tecnico del Milan allora ha deciso di non convocarlo, lasciandolo incredulo. La scelta è stata dettata puramente da motivi fisici e non riguarda in alcun modo quello che è successo all'Olimpico. L'attaccante resta centrale nel progetto.

Il Milan vuole recuperarlo e per questo è stato stabilito un programma ad hoc per averlo al meglio dopo la sosta. Leao non si è unito neanche al Portogallo, la speranza è che smaltisca presto la pubalgia e possa giocare dal 1' nel big match contro il Napoli accanto a Pulisic, che è l'unico sicuro del posto, visto che Nkunku e Fullkrug non convincono più di tanto l'allenatore italiano.