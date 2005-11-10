Fiorentina, rebus in porta: l'addio di De Gea non è da scartare, per sostituirlo c'è anche Mandas

La tradizione dei capitani che, nonostante la fascia al braccio, finiscono al centro di voci di mercato potrebbe arricchirsi di un nuovo episodio durante l’estate. Il protagonista, questa volta, è David De Gea. Il portiere spagnolo, che nell’ultima complicata stagione della Fiorentina ha assunto anche il ruolo di capitano dopo la scelta di Vanoli di affidargli la fascia al posto di Ranieri, non rappresenta una certezza assoluta per il futuro viola.

Nonostante il rinnovo firmato un anno fa fino al 2028, accompagnato da un ingaggio salito a 3 milioni di euro annui, De Gea è tra i giocatori più onerosi della rosa. In un contesto in cui la società sta valutando una riduzione del monte stipendi, la sua posizione è inevitabilmente oggetto di riflessioni. Tuttavia, gli aspetti economici non sono gli unici a pesare nelle valutazioni della dirigenza.

Le sue prestazioni hanno infatti seguito l’andamento altalenante della squadra: una prima parte di stagione deludente e una seconda decisamente più positiva, coincisa con la crescita della Fiorentina e con il raggiungimento della salvezza. Per questo motivo il club sta prendendo in considerazione diverse opzioni. Tra i nomi monitorati, scrive La Repubblica, figura Christos Mandas, reduce da una parentesi in Inghilterra dopo essere rimasto di proprietà della Lazio. Prima di ogni decisione sarà però necessario chiarire il futuro di De Gea, seguito da diversi club. Il portiere si trova bene a Firenze e i suoi recenti messaggi da capitano non sembrano preludere a un addio imminente.