Reynolds dalla Roma al Westerlo: 8 minuti in 6 partite, nelle ultime 3 titolare fisso

Inizio in panchina per Bryan Reynolds, terzino destro in prestito dalla Roma al Westerlo, che nelle prime sei partite della sua esperienza in Belgio è subentrato solamente due volte, per un totale di otto minuti. Un po' poco per giustificare il diritto di riscatto che sarebbe intorno ai 7 milioni di euro. La Roma però potrebbe anche non disperare, visto che delle tre partite successive ne ha giocate due per novanta minuti, più una per settantasette, a riprova che potrebbe ora essere pronto per prendersi una maglia da titolare fisso.

Formula e cifre del trasferimento:

Prestito con diritto di riscatto a 7 milioni

Recap presenze e minuti giocati:

Cinque partite, 265 minuti.