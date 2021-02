Ribery, Milenkovic e Pezzella. Per la Fiorentina inizia la stagione dei rinnovi

Chiuso il mercato, adesso l'attenzione della Fiorentina sarà per il calcio giocato. I prolungamenti di contratto non possono distrarre, anche se i dirigenti viola, come scrive oggi il Corriere dello Sport - Stadio e come ha detto lo stesso Pradè in conferenza, sono già all'opera per portare avanti le trattative. Tre in particolare sono quelli più scottanti, aggiunge il quotidiano: Pezzella, Milenkovic e Ribery. Ma oltre a loro ci sarà da discutere anche con Caceres, Borja Valero (che ha comunque un'opzione nel contratto per il prolungamento di un anno), e Vlahovic, la pepita d'oro che Commisso ha annunciato pubblicamente di non voler vendere.