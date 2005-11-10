Ufficiale Richardson chiude la sua esperienza alla Fiorentina: il centrocampista torna al Le Havre

Paratici lavora con tempestività anche sulle uscite, riuscendo ad alleggerire l'organico di un giocatore fuori dai piani di Grosso.

In un'estate fatta fin qui di arrivi eccellenti, la Fiorentina definisce anche l'uscita di un esubero. Si tratta di Amir Richardson, che torna al Le Havre dove aveva già giocato tra il tra il 2019 e 2023. Ad annunciare la chiusura dell'affare è lo stesso club francese, con un post sul suo profilo Instagram.

Termina dunque l'esperienza in viola di Richardson, certamente con più ombre che luci. Arrivato nel 2024, con la Fiorentina tra tutte le competizioni in totale ha disputato 43 partite tra Serie A e Conference League, mettendo a referto 2 gol e un assist.