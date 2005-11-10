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Virtus Entella, rinnovo e prestito in Serie D per Carbone: giocherà con il Serravezza
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La Virtus Entella crede molto in Matteo Carbone, ma per il momento ritiene più giusto per lui che vada a farsi le ossa in Serie D. E' di queste ore la notizia del rinnovo del suo contratto fino al 2028 e, contestualmente, della sua cessione al Serravezza Pozzi con la formula del prestito.
Di seguito il comunicato del club ligure: "La Virtus Entella comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Matteo Carbone sino al 30 giugno 2028. Contestualmente, l’attaccante si trasferisce a titolo temporaneo al Seravezza Pozzi, formazione militante nel campionato di Serie D, dove proseguirà il proprio percorso di crescita. A Matteo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura".
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