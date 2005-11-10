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Forlì, chi si rivede: dopo la seconda parte della scorsa stagione, ecco il ritorno di Onofri
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Matteo Onofri fa ritorno al Forlì. Definito il suo arrivo in prestito dallo Spezia, come da comunicato del club romagnolo: "Il Forlì Football Club annuncia di aver trovato l’accordo con lo Spezia per la cessione di Matteo Onofri. Il giocatore arriva in Romagna con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza.
Un lieto ritorno in squadra per Matteo dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione in cui ha ben figurato, accumulando un totale di 13 presenze condite da 1 gol e 1 assist. In bocca al lupo, ci vediamo al Tullo Morgagni!".
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