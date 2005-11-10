Ufficiale Nome nuovo per l'attacco della Vis Pesaro: annunciato l'ingaggio di Christian Vaccaro

Con un comunicato ufficiale, la Vis Pesaro ha reso noto l'acquisto dell'attaccante Christian Vaccaro. Di seguito quanto scritto dal club biancorosso: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Christian Vaccaro, attaccante classe 2007, che ha sottoscritto con il club un contratto fino al 30 giugno 2029.

Vaccaro è un attaccante moderno che abbina rapidità, intensità e attacco della profondità. Le sue qualità, unite alla determinazione e alla capacità di dialogare con i compagni, ne fanno un profilo offensivo completo e di prospettiva.

Cresciuto in un percorso di formazione che lo ha portato a mettersi in evidenza prima nelle giovanili del Palermo e poi con la maglia della Primavera della Ternana, Vaccaro arriva a Pesaro dopo una stagione importante in rossoverde, nella quale ha realizzato 14 reti in 19 presenze.

La società dà un caloroso benvenuto a Christian, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra. Benvenuto in biancorosso, Christian!".