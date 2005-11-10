Ufficiale Palermo, dal Lens arriva in prestito Mattia Fortin: il figlio d'arte sarà il nuovo vice Joronen

Operazione in prestito con diritto di opzione per i rosanero, che si sono ufficialmente aggiudicati il portiere scuola Padova.

Il Palermo FC comunica sui propri canali ufficiali di aver acquisito dal RC Lens le prestazioni sportive di Mattia Fortin. Il figlio d'arte, classe 2003, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione.

Il benvenuto del Palermo

"A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero", si legge nella nota appena diramata dal club siciliano. Alto quasi due metri, Fortin è un prodotto del settore giovanile del Padova e a Palermo sarà inizialmente il vice di Joronen.