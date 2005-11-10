Ufficiale Livorno, poker di acquisti: definiti gli arrivi di Menarini, Calabrò, Bacciardi e Pittino

Giornata decisamente fruttuosa per il Livorno, che ha annunciato l'arrivo di quattro nuovi giocatori. Si tratta dei centrocampisti Francesco Menarini, Alberto Calabrò e Andrea Bacciardi e del difensore Tommaso Pittino. Di seguito gli annunci fatti dal club amaranto sui suoi canali social.

"Francesco Menarini è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915! Mediano classe 1997, cresciuto nelle giovanili del Bologna e con oltre 200 presenze di Serie D alle spalle, a Forlì ottiene la promozione nel professionismo due anni fa e la scorsa stagione, dove indossa la fascia da Capitano, mette a segno 5 gol e 4 assist. Benvenuto Francesco!".

"Luca Alberto Calabrò è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915! Lo scorso anno si è distinto come uno dei migliori giovani della Serie D nel Sambiase dove gioca 32 partite mettendo a segno 3 gol. Benvenuto Luca!".

"Andrea Bacciardi è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915! Il centrocampista classe 2006 torna a vestire la maglia amaranto dopo che lo scorso anno ha vinto il suo secondo Campionato consecutivo di Serie D disputando una stagione da protagonista a Grosseto. Bentornato Andrea!".

"Tommaso Pittino è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915! Cresciuto tra le giovanili di Milan, Novara e Genoa, accumula esperienza nei professionisti con Sestri Levante, Lumezzane, Mantova e Dolomiti Bellunesi tra Serie B e C. Arriva a Livorno con la formula del prestito dal Genoa. Benvenuto Tommaso!"