TMW Ricordate il duro sfogo di Baldini sulla Nazionale dopo Novegia-Italia 3-0? Ora è CT

L'8 giugno 2025 Silvio Baldini otteneva la promozione dalla Serie C alla Serie B alla guida del Pescara. La ottenne al termine dei play-off, al termine di una finale contro la Ternana che venne decisa solo dai calci di rigore. Mentre allo stadio Adriatico esplodeva la festa, Baldini rilasciava una intervista ai microfoni della 'Rai' togliendosi più di qualche sassolino dalle scarpe per le tante critiche ricevute durante la stagione. "So cosa hanno fatto questi ragazzi che facevano tre doppie sedute a settimana e venivano derisi da questo mondo di ipocriti fatto di procuratori e di direttori sportivi che quando dico queste cose si offendono. Salvo poi ogni tanto scoprire qualcosa su questo mondo di lestofanti di cui io parlo... Purtroppo è un mondo con queste gioie, ma pensare che accadano certe cose mette tristezza..."

Lo sfogo di Baldini andò poi avanti coinvolgendo anche la Nazionale, squadra che due giorni prima era stata battuta 3-0 dalla Norvegia. La partita che sancì la fine dell'era Spalletti, che ci condannò ai play-off poi persi con la Bosnia: "Se l'Italia - proseguì in quella occasione Baldini - perde 3-0 il problema non è Spalletti, Conte, Lippi, Capello, il problema è che creano una generazione di persone che non sanno nemmeno più cos'è la bandiera italiana, cosa vuol dire indossare la maglia azzurra. La Nazionale, quella vera, è quella del 1982 con Scirea, Tardelli, Conti e Graziani. Quelli lì sono stati eroi".

Quella dichiarazione, quel richiamo all'ordine, ebbe sicuramente un peso anche nella scelta di qualche settimana più tardi di Gianluigi Buffon. L'ex capodelegazione della Nazionale nel luglio 2025 scelse in prima persona Baldini come CT dell'Under 21. "Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore, una persona di valore e di valori. Baldini ha qualità umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessità di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine", disse al momento dell'ufficialità Gabriele Gravina.

Dopo quella nomina Baldini ha guidato gli azzurrini in otto circostanze e ha ottenuto sette successi. Ora, in attesa della nomina del prossimo CT, sarà lui a guidare la Nazionale maggiore per le prossime amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.