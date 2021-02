Rivedi Stellini dopo il successo a Finreze: "Barella top, ma bravi tutti"

Il vice allenatore dell’Inter Cristian Stellini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di ieri sera contro la Fiorentina al Franchi: “La partita è stata molto positiva, non era semplice perché abbiamo giocato solo tre giorni fa una gara dura e contro la Juve avevamo speso tanto. Siamo stati bravi dal 1’ al 90’ a gestire la gara, ad andare in vantaggio e a creare occasioni: potevamo però chiuderla prima. Ancora nessun gol subito? E’ un dato importante, la squadra sta migliorando e ha gestito bene la gara. Barella? E’ un giocatore fondamentale per noi, sta crescendo ma tanti giocatori stanno lavorando bene. Da parte mia vanno i complimenti a Niccolò e a tutta la squadra, compresi quanti sono entrati a gara in corso”. Rivedi la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.