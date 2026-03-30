Rivoluzione Inter: sirene di mercato per Bastoni e Calhanoglu, gli obiettivi sono Koné e Diaby

In casa Inter si avvicina una sessione estiva che si preannuncia decisiva per ridisegnare la rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza è già al lavoro per individuare i profili giusti con cui intervenire in modo mirato, senza stravolgere ma migliorando le caratteristiche della squadra. L’obiettivo è chiaro: aumentare fisicità a centrocampo e aggiungere qualità e velocità nella trequarti offensiva.

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione resta quello di Manu Koné, profilo ritenuto ideale per rinforzare la mediana e dare più equilibrio e intensità. In avanti, invece, piace Moussa Diaby, già sondato nei mesi scorsi per la sua duttilità e capacità di incidere negli ultimi metri. Non è da escludere anche un dialogo più ampio con altri club che potrebbe coinvolgere giocatori come Davide Frattesi e Carlos Augusto. A centrocampo, inoltre, è previsto il rientro di Aleksandar Stankovic, considerato una possibile risorsa per completare il reparto.

Il mercato in uscita sarà però determinante per definire le strategie. Le situazioni di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu restano centrali: eventuali cessioni potrebbero cambiare anche l’assetto tattico della squadra. In caso di offerte importanti, l’Inter potrebbe valutare sacrifici eccellenti per finanziare gli innesti, con l’obiettivo di costruire una rosa più completa e funzionale alle esigenze future.