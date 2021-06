Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid è la grande occasione persa delle italiane

Trentaquattro gol e trentasei assist in centoottantaquattro partite. Sono i numeri, a dire cosa perde la Serie A salutando Rodrigo De Paul. Il fantasista, attualmente impegnato (da titolare) con la sua Argentina in Copa America, è al passo d’addio: andrà all’Atlético Madrid. Per cifre non proprio inarrivabili: 35 milioni di euro più bonus all’Udinese. Per lui, un contratto da 3,5 milioni incentivi compresi. Vuol dire che i Colchoneros, approssimando i calcoli relativi alla tassazione, investiranno su questo affare 65 milioni di euro nel più oneroso dei casi.

E le italiane? Per capirsi, il peso complessivo a bilancio dell’investimento Rabiot, per la Juventus, è molto vicino. Inutile mettere a confronto i numeri dei due nell’ultimo campionato: quattro gol e un assist per il francese, nove reti e dieci passaggi decisivi per l’argentino. Diverso il contesto, per carità. Ma i bianconeri non sono gli unici a cui un giocatore del genere, a queste cifre, avrebbe fatto comodo: nel ridimensionamento economico dell’Inter, per citare un altro caso, lo stipendio corrisposto a Vidal resta a oggi pressoché il doppio di quello che guadagnerà De Paul a Madrid. Discorso a parte meriterebbe il Milan, che sta trattando da mesi il rinnovo di Calhanoglu, un giocatore che conosce la squadra e sul quale avrebbe comunque senso puntare. Fermo restando che De Paul ha comunque fatto meglio nell’ultima stagione e in generale negli ultimi anni. Perché il dato è questo: nell’ultimo campionato, nessun centrocampista del nostro campionato ha avuto numeri offensivi paragonabili a quelli del Pollo. Il quale ha saputo crescere nelle stagioni a Udine anche sotto il profilo difensivo e di continuità, diventando un giocatore centrale in tutti i sensi per la formazione friulana. Ora il salto di qualità: lo farà all’estero, all’Atletico Madrid di Simeone. Le nostre? Non erano pronte, aspettavano, sono imbrigliate da costi alti e conti pericolanti. Intanto De Paul va via e il campionato italiano sarà un po’ meno divertente.