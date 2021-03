Roma, 2021 da Europa League. Con Shakhtar e Napoli si delinea il futuro

Ci risiamo. La Roma e Fonseca non sembrano trovare pace e l’equilibrio tanto ricercato e decantato dall’allenatore portoghese sembra esser presente a Trigoria ma solo a parole. L’esempio migliore è dato dalla bella vittoria con lo Shakhtar alla quale la squadra giallorossa non è riuscita a dare seguito al Tardini perdendo 2-0 con il Parma. Uno stop che pone l’accento su un rendimento molto, forse troppo altalenante, in questo 2021. La velocità di crociera del nuovo anno in casa Roma, infatti, porta all’Europa League. Tredici partite giocate in campionato, 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte su 7 totali nell’intera stagione. La classifica dell’anno solare vede i giallorossi al 6° posto con 23 punti, solo il Milan ha frenato di più facendone uno in meno e piazzandosi in settima posizione. Gli impegni europei non concedono soste, ma il cambio di passo deve esserci se i calciatori di Fonseca vogliono concorrere per un posto in Champions nella prossima stagione. E la corsa della Roma è su Lazio e Napoli, con azzurri e biancocelesti che nel 2021 hanno conquistato 25 punti (la squadra di Inzaghi con una gara in meno rispetto agli altri). Atalanta, Juve e Inter viaggiano troppo più veloce e l’alibi degli impegni europei in casa Roma regge fino a un certo punto. Dzeko e compagni nel nuovo anno hanno giocato 17 partite, solo la Lazio ne ha disputate meno con 16 (ma come detto con una partita da recuperare, quella con il Torino). Tutte le altre che ricoprono le prime sette posizioni della classifica hanno giocato quanto i giallorossi (Inter 17) o addirittura di più, vedi Juventus (20), Napoli (20), Atalanta (20) e Milan (18). Il calendario compresso causa Covid non aiuta nessuno e a pesare sulla situazione della Roma ci sono gli infortuni (46 da inizio stagione). Fonseca dovrà dunque giocarsi le prossime due partite (Shakhtar e Napoli) decisive per il futuro della stagione e della sua permanenza in giallorosso con calciatori in apnea e altri acciaccati. Se in Ucraina la squadra arriverà forte del vantaggio acquisito nella gara d’andata, domenica all’Olimpico contro il Napoli non potrà permettersi di gestire la partita. Il passo falso di Parma non consente un altro stop, soprattuto contro gli uomini di Gattuso, anche loro a 50 punti ma con la gara della discordia con la Juventus ancora da recuperare. Con sei punti in queste partite gli azzurri staccherebbero la Roma nella corsa alla Champions, rilegandola all’Europa League o ancor peggio alla Conference League. Due tornei che farebbero saltare il banco in panchina e nei conti già dilaniati dalla pandemia e dai debiti.