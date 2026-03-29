Roma, 8 giocatori senza futuro: da Dybala a Zaragoza, tra scadenze e fine prestiti

Indipendentemente da come finirà la stagione, ovvero con il ritorno in Champions oppure con l'ennesima qualificazione all'Europa League di questi anni, in estate la rosa della Roma subirà diversi scossoni. Sono ben 8 i giocatori che non hanno futuro in giallorosso e per motivi diversi: da una parte quelli con il contratto in scadenza (Pellegrini, El Shaarawy, Dybala e Celik), dall'altra coloro che sono arrivati in prestito ma le cui conferme sono ampiamente in bilico (Venturino, Zaragoza, Ferguson e Tsimikas).

Partendo dal secondo gruppo, Ferguson ha un riscatto a 35 milioni che il club non eserciterà mentre Tsimikas già a gennaio poteva essere accolto nuovamente dal Liverpool. Venturino e Zaragoza, invece, non stanno rispettando pienamente le attese: il primo ha un diritto di riscatto pari a 7 milioni, mentre per il secondo ne servono invece 13,5 . Il riscatto di Zaragoza sarebbe automatico in caso di qualificazione europea, ma i Friedkin si sono cautelati e pagando una penale da 500.000 euro eviterebbero tale riscatto.

Per quanto riguarda i giocatori con il contratto in scadenza, come riporta il Corriere dello Sport, non si registrano passi in avanti. Il club sembra intenzionato a dare una sforbiciata agli ingaggi per favorire nuovi investimenti e i compensi dei nomi con il contratto fino a giugno (Dybala guadagna 8 milioni netti, Pellegrini 6, El Shaarawy 3,5 e Celik 2,5) fanno pensare che non ci siano spiragli per eventuali rinnovi.