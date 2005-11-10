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Roma, Dybala rinnova con clausole precise. Celik ha rifiutato l'oro del Galatasaray

Roma, Dybala rinnova con clausole precise. Celik ha rifiutato l'oro del GalatasarayTUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:17Serie A

La Roma giocherà la Champions League, ma Gasperini confida di trattenere con sé tre pilastri in scadenza: Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Sono le situazioni che richiedono un pronto intervento, prima di tuffarsi sul mercato in entrata, sulle cessioni per il Fair Play Finanziario e sull'attesa per lo sbarco del futuro ds Tony D'Amico.

Il rinnovo di Dybala
Per la Joya, Gasperini ha fatto da mediatore mettendo in contatto diretto l'entourage dell'argentino con i Friedkin. Sul tavolo c'è un rinnovo biennale (secco o un anno con opzione di prolungamento per altri 12 mesi) e la Roma vuole tutelarsi inserendo clausole legate alle condizioni fisiche del giocatore. Anche Lorenzo Pellegrini viaggia spedito verso la firma: blindato da Gasp all'inizio della stagione quando sembrava un partente, il trequartista 29enne andrà in scadenza, ma in questo momento sta trattando un prolungamento biennale a cifre inferiori a quelle attuali, 2-2,5 milioni più bonus a stagione.

Il nodo Celik
Vero e proprio jolly per Gasperini grazie alla sua duttilità come laterale o braccetto difensivo. Celik ha fermamente respinto le avance dei club stranieri, rifiutando anche la ricca offerta del Galatasaray pur di restare nella Capitale, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport. Al momento l'accordo prevede un biennale oltre i 2-2,5 milioni di euro a stagione, e la distanza tra domanda e offerta è di circa 600mila euro lordi. Forbice minima che non mette in discussione l'affare, considerando anche i vantaggi fiscali del Decreto Crescita.

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