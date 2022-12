Roma, Abraham seguito da Aston Villa e Arsenal ma lui vede solo giallorosso

Tammy Abraham è tra i giocatori della Roma ad aver maggiormente deluso in questa prima parte di stagione, ma l'inglese ha diversi club potenzialmente interessati al suo acquisto. Aston Villa e Arsenal monitorano la situazione e sarebbero eventualmente pronti a tentare l'affondo se ci fosse un'apertura del calciatore, che però non è mai arrivata fino a questo momento visto che lo stesso attaccante ha sempre ribadito di voler proseguire la stagione alla Roma anche per dimostrare il proprio valore dopo i tanti gol segnati l'anno scorso. A riportarlo è La Repubblica-Roma.