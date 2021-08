Roma, Abraham torna in Inghilterra per ottenere il visto: è extracomunitario

Dopo l'arrivo a Roma, accolto da un centinaio di tifosi in festa, Tammy Abraham ha sostenuto le visite mediche con la Roma. Il giocatore tornerà in Inghilterra per alcune pratiche burocratiche necessarie per ottenere il visto, dato il suo status da extracomunitario.