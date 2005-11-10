Roma, accelerata per Summerville: i giallorossi vogliono anticipare l’Aston Villa

La Roma prova a stringere per Summerville, obiettivo prioritario per l’attacco. Il pericolo arriva dall’Aston Villa, forte dei nuovi incassi.

La Roma prova a dare una svolta alla trattativa per Crysencio Summerville. Secondo quanto riportato da Il Tempo, nelle ultime ore i giallorossi avrebbero intensificato i contatti per arrivare rapidamente a un’intesa e regalare a Gian Piero Gasperini uno dei rinforzi considerati prioritari per il reparto offensivo. L’obiettivo è chiaro: evitare che la concorrenza inglese possa diventare decisiva.

L’Aston Villa è il pericolo principale

Il club che preoccupa maggiormente la Roma è l’Aston Villa, che dopo la ricca cessione di Morgan Rogers al Chelsea avrebbe ora maggiore disponibilità economica per muoversi sul mercato. Proprio per questo la dirigenza giallorossa vuole provare ad anticipare i tempi e chiudere l’operazione prima di un eventuale affondo dalla Premier League.

Summerville piace molto a Gasperini

L’esterno offensivo è da tempo nella lista di Gasperini, che lo considera particolarmente adatto per occupare il lato sinistro del tridente. Velocità, dribbling e capacità di creare pericoli negli ultimi metri sono qualità che si sposano bene con le idee del nuovo tecnico. A Roma, inoltre, Summerville ritroverebbe il connazionale Malen, altro elemento destinato ad avere un ruolo importante nel nuovo attacco giallorosso.

Ore decisive per il futuro della trattativa

Le prossime ore potrebbero quindi chiarire se la Roma riuscirà davvero ad arrivare alla fumata bianca. Il club non sembra però intenzionato ad aspettare ancora a lungo. In caso di mancato accordo, la dirigenza sarebbe pronta a cambiare rapidamente obiettivo per recuperare terreno in un mercato fin qui più lento del previsto.