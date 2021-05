Roma, ag. Bove: "Centrocampista supercompleto: l'esordio sia solo un punto di partenza"

vedi letture

Diego Tavano, agente del centrocampista classe 2002 Edoardo Bove, ha parlato ai microfoni di VoceGialloRossa.it dopo l'esordio con la Prima Squadra giallorossa del suo assistito, ieri: "È stato un momento davvero molto emozionante - dichiara l'agente del giovane giallorosso -. Edoardo è un ragazzo gentile, umile ed estremamente educato. Un ragazzo riconoscente che, purtroppo, ha avuto alcune vicissitudini nell'ultimo anno che ne hanno un po' rallentato il percorso di crescita. La sua crescita, però, era inevitabile perché è un ragazzo che ha tantissime qualità. Parliamo di un ragazzo di un'intelligenza, secondo me, superiore alla media oltreché di un'intelligenza calcistica incredibile, qualità che lo rendono un centrocampista supercompleto. Sono contento davvero per lui perché se lo merita. Spero che sia solamente un punto di partenza e che continui a crescere come sta facendo. È davvero bello quando un giocatore che hai accompagnato nel percorso di crescita della sua carriera raggiunge un obiettivo così importante. È un bel momento anche per il mio lavoro perché è il motivo per cui facciamo tanti sacrifici. Stupendo! Emozionante!",