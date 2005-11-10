Roma, Balerdi: "Sono felicissimo di essere arrivato qui"

Alla vigilia del match tra Torino e Roma, valevole per la 4/a giornata di Serie A, il difensore giallorosso Leonardo Balerdi si è presentato ai microfoni di DAZN. Tanti i temi affrontati: la sua prima da titolare con la nuova maglia, l'accoglienza ricevuta, le parole di Gasperini sulla sua leadership e il suo approccio aggressivo in difesa.

Prima da titolare con questa squadra, in questa tua nuova esperienza: raccontaci un po' come sta andando e come ti trovi con i compagni, con la squadra.

"No, sono felicissimo, sono felicissimo di essere arrivato qua alla Roma. Mi hanno ricevuto benissimo e oggi sono ansioso di giocare."

Ecco, Gasperini ti ha definito uno dei capitani di questa squadra in campo, per la tua esperienza e per la tua leadership. Ti chiedo di commentare queste parole, poi se ti chiede qualcosa di particolare nel suo modo di difendere, anche molto aggressivo certe volte.

"Sì, sì, a me piace: sono io così, aggressivo, mi piace questo. E dopo io sono qua per aiutare tutta la squadra, vado a dare il mio meglio. Se questo va bene come non lo so, i capitani... no, capitani, questo non mi importa: a me voglio che la squadra vinca, solamente questo."

Appena arrivato già parli in italiano, complimenti.

"Grazie, grazie: la mia fidanzata e tante cose, per questo parlo un po' così."