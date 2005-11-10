Inter, Chivu valuta il turnover: Lautaro Martinez può riposare contro l'Udinese

Si chiude la quarta giornata della Serie A: alle 18.30 le sfide Torino-Roma e Como-Parma, poi stasera sarà il turno di Inter-Udinese. I campioni d'Italia di Cristian Chivu cercano la quarta vittoria consecutiva in Friuli, anche per dimenticare in fretta la sconfitta del Bernabeu che tanti rimpianti ha lasciato, per come è arrivata.

Lautaro verso un turno di riposo

L'allenatore nerazzurro potrebbe optare per un certo turnover, che può riguardare anche alcuni giocatori chiave. Uno su tutti: capitan Lautaro Martinez. Secondo Sky Sport infatti l'attaccante argentino va verso un turno di riposo. Da capire se al suo posto verrà scelto Marcus Thuram in coppia con Pio Esposito, oppure se magari sia il turno di Ange-Yoan Bonny per avere spazio.

Nessun problema per il Toro comunque, che fino a qui ha rifiatato ben poco e che al limite sarebbe in panchina pronto a dire la sua a gara in corso, nel secondo tempo. Solo qualche ora e poi si avrà la certezza delle scelte di Chivu, che come sempre svela le proprie idee ai giocatori solamente all'ultimo momento.