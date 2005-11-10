Torino, Perri: "Fiducia del mister è la cosa più importante"

Alla vigilia del match tra Torino e Roma, valevole per la 4/a giornata di Serie A, il portiere granata Lucas Perri si è raccontato ai microfoni di DAZN. Tanti i temi toccati: dall'ambientamento in Italia alla fiducia dell'allenatore e dei compagni, fino alle sensazioni in vista della sfida.

Sei arrivato negli ultimi giorni di calciomercato, subito titolare con un allenatore che ti ha voluto tanto. Come sta andando la tua esperienza in Italia? Come ti trovi con lui e con i compagni?

"È bello parlare con voi. A essere onesto, è andato tutto alla grande. Avere la fiducia dell'allenatore, della città e dei miei compagni è fondamentale: tutti mi stanno aiutando molto ad adattarmi e a integrarmi. Sono davvero felice e mi sento onorato di rappresentare questo club, e non vedo l'ora di fare un buon lavoro qui."

Quindi la fiducia è la cosa più importante in questo momento?

"Sì, sono molto felice. Tutto è andato alla grande, soprattutto grazie alla fiducia del mister. La città mi piace tantissimo e mi sto trovando molto bene. Mi sto integrando bene con i miei compagni qui a Torino: insomma, la fiducia è la cosa più importante."