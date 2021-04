Roma, blitz in Spagna per Smalling per curarsi dall'infortunio

Smalling non trova pace per una infiammazione al ginocchio. Come scrive il Corriere dello Sport la postura sbagliata causata dall'infiammazione ha portato anche dei fastidi muscolari al difensore. Per cercare di risolvere i suoi problemi all'inizio della settimana Smalling è andato a curarsi a Barcellona. Toccata e fuga in giornata, per recarsi dal professor Cugat, specialista nei fattori di crescita. La decisione è stata presa di concerto con la società e lo staff tecnico. Smalling proseguirà le cure concordate puntando al ritorno in campo in Europa League.