TMW Napoli, il casting per l'esterno. C'è anche Garnacho, in risalita Kevin dello Shakhtar

Continua il casting per l'esterno del Napoli. Una situazione che appare particolare, dopo quanto successo con Khvicha Kvaratskhelia nello scorso inverno, quando il georgiano ha salutato per 70 milioni di euro. Gli azzurri hanno preso Noa Lang, sì, ma ne vorrebbero un altro per rinforzare ulteriormente l'attacco. Saltato Dan Ndoye, oramai vicinissimo al Nottingham Forest per 40 milioni più 5 di bonus, ecco che si aprono diversi scenari per gli azzurri.

Perché uno dei favoriti sarebbe Antonio Nusa, ma le richieste del Lipsia - 50 milioni di euro - sono eccessive. Dunque sono in salita le quotazioni di Kevin, esterno dello Shakhtar Donetsk, protagonista in Europa League contro il Besiktas, con una doppietta in Turchia che ha permesso agli ucraini di passare il turno. Anche lui è valutato tantissimo e le ottime prestazioni dell'ultimo periodo stanno facendo convincendo gli arancioneri a tenerlo per un altro anno.

Così resistono altre candidature. Quelle di Sterling o di Grealish, sebbene abbiano uno stipendio altissimo, ma non solo. C'è anche Alejandro Garnacho, seguito e inseguito nel mese di gennaio. Oppure Schade, del Brentford, ma anche Tzolis del Club Bruges, anche se sarebbe una scelta diversa dal punto di vista della filosofia. Da depennare, almeno per il momento, la candidatura di Laurienté del Sassuolo.