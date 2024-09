Roma, buone notizie per Baldanzi. Anche Le Fee si avvicina al rientro

Buone notizie per la Roma e per l'Italia Under 21. L'infortunio occorso a Tommaso Baldanzi durante la partita contro San Marino non sembra particolarmente grave, e il fantasista proseguirà nella sua avventura con gli azzurrini.

L'ex Empoli aveva rimediato un trauma conclusivo nella zona lombo-sacrale, un colpo alla schiena che però non sembra particolarmente preoccupante. Secondo quanto riferito da Il Tempo, infatti, Baldanzi continuerà ad allenarsi nel ritiro dell'Under 21, che sarà impegnata martedì 10 alle 18,30 contro i pari età della Norvegia nelle qualificazioni agli europei di categoria.

Baldanzi dovrebbe così essere regolarmente a disposizione di Daniele De Rossi per la prossima di campionato contro il Genoa. Migliora anche Enzo Le Fee, centrocampista giallorosso che pure dovrebbe rientrare tra i convocati per la sfida ai rossoblù. Possibile però che, nel suo caso, si scelga la via della prudenza, preferendo preservarlo per la gara successiva.