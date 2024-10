Roma, c'è un piano anti-Dimarco: Celik a uomo e Konè di rinforzo sul miglior esterno della A

Federico Dimarco deve tantissimo a Ivan Juric, capace di valorizzarlo e lanciarlo tra i grandi protagonisti della Serie A nella comune avventura a Verona. Domani il tecnico ritroverà nuovamente Dimarco sul suo percorso e non sarebbe strano se anche in questi giorni abbia ridotto le ore di riposo per cercare le soluzioni per arginare il suo ex pupillo. Perché Dimarco inevitabilmente toglie il sonno, soprattutto a chi lo avrà di fronte, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Arginarlo toccherà soprattutto a Zeki Celik, chiamato alla prestazione importante per cercare di bloccare le galoppate dell’esterno nerazzurro sulla sua fascia di pertinenza. Uomo di fiducia di Juric, in campo in tutte le partite di campionato e di Europa League, il terzino turco è il designato alla marcatura preventiva sul suo collega avversario per evitare imbucate e la sua partecipazione costante alle manovre d’attacco. Juric punterà su Celik per fermare Dimarco, anche perché sull’altra fascia ci sarà Angeliño ("il mio nuovo Dimarco...", le parole del tecnico giallorosso) che spingerà per creare pericoli e dare supporto al trio d’attacco Dybala-Dovbyk-Pellegrini.

Proprio per la presenza dell’argentino sulla fascia di Dimarco, quindi con un uomo in meno a chiudere costantemente gli spazi in fase di ripiegamento, è più che probabile che l’allenatore croato decida di schierare Manu Koné a centrocampo, lato destro, per raddoppiare con Celik sul nerazzurro o stringere indietro qualora Mancini si dovesse staccare per allargarsi sulla fascia a dar manforte al turco nel suo arduo compito di marcatura.