Roma, col Sassuolo per tornare primi in classifica. E Gasp bacchetta Ferguson

Dopo due sconfitte consecutive, contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma torna in campo oggi alle 15:00 al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso. Una sfida delicata, ma anche piena di significato per la squadra di Gian Piero Gasperini, chiamata a reagire dopo una settimana complicata. L’obiettivo è ritrovare immediatamente quelle certezze che avevano caratterizzato l’inizio di stagione dei giallorossi, mettendo alle spalle le ultime prestazioni deludenti.

Al di là dell’aspetto psicologico, la gara contro i neroverdi ha un valore enorme anche in chiave classifica. Vincendo al Mapei Stadium, infatti, la Roma tornerebbe in vetta, raggiungendo il Napoli e superando il Milan e l’Inter, sconfitta proprio dai partenopei. Un’occasione da non sprecare, ma che impone grande concentrazione e rispetto dell’avversario. Lo stesso Gasperini, nella conferenza della vigilia, ha voluto tenere alta la guardia e ribadire che in questa Serie A non ci sono partite facili, ricordando proprio il passo falso del Milan contro il neopromosso Pisa.

Tra i temi toccati dal tecnico c’è anche quello legato a Evan Ferguson. L’allenatore ha ammesso che l’attaccante irlandese non sta attraversando il suo momento migliore e che le sue recenti prestazioni non hanno risposto alle aspettative. Gasperini ha tuttavia riconosciuto che, nel corso delle ultime sedute di allenamento, ha visto finalmente dei segnali positivi per la prima volta in stagione da parte del numero 11 giallorosso. Il tecnico ha ricordato come Ferguson, appena ventunenne e con poca esperienza ad alti livelli, stia ancora attraversando un normale processo di crescita. Per questo, pur pretendendo di più da lui, Gasperini ha invitato tutti a continuare a dargli fiducia, in attesa che possa presto diventare un protagonista in casa Roma.