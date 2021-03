Roma, Cristante: "Due grandi gare tra andata e ritorno, in Europa abbiamo più spazi"

Protagonista da difensore centrale Bryan Cristante nella sfida contro lo Shakhtar, l'ex Atalanta ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno. "Abbiamo fatto due grandi partite tra andata e ritorno, nel secondo tempo siamo riusciti a chiuderla definitivamente. In Italia tante volte le squadre sono preparate tatticamente, in Europa qualche spazio in più si riesce a trovare. Napoli? Dobbiamo vincere e riscattarci subito dopo Parma. L'obiettivo è andare più avanti possibile in Europa e arrivare in fondo in campionato per la Champions".