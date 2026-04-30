Non solo Premier, anche un club della Liga punta Soulé: 40 milioni possono convincere la Roma

Non solo i sondaggi dalla Premier League, per Matias Soulé risuonano anche sirene dalla Spagna. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, secondo il quale sul giovane talento argentino della Roma ci sarebbero anche gli occhi di un club della Liga. L'ex Juve, che piace pure in Bundesliga, è insomma nel mirino di mezza Europa, con telefonate e sondaggi che continuano a intasare l’agenda del suo agente.

Se è vero che la Roma vorrebbe blindarlo, costruendo anche attorno a lui il proprio futuro, dall'altra parte ci sono delle esigenze di mercato ben precise che impongono plusvalenze e cessioni illustri per rispettare i parametri. Parafrasato: a detta del quotidiano, un’offerta importante - intorno ai 40 milioni - cambierebbe totalmente gli scenari e aprirebbe riflessioni profonde, non solo per i giallorossi ma anche per lo stesso Soulé. Mister Gasperini lo considera un elemento prezioso, ma nessuno è incedibile in questa Roma.

Chiosa a parte per Paulo Dybala, che aspetta novità dal club in merito al rinnovo del suo contratto in scadenza. Intanto il suo entourage ha smentito categoricamente la firma di un pre-contratto col Boca Juniors paventata dai media argentini. La priorità della Joya - si legge - è restare nella capitale. E quella della Roma?